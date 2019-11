Juntos há mais de cinco anos, Diogo Piçarra e Mel Jordão estão radiantes com a chegada do primeiro filho em comum. Cerca de três semanas depois de ter partilhado com o mundo a sua felicidade, o casal resolveu contar – também no Instagram – o sexo do bebé. O cantor e a makeup artist já sabem que vão ser pais de uma menina e até já escolheram o nome: Penélope.

Reveja aqui o bonito momento protagonizado pelo casal n’ O Programa da Cristina! e a recente mudança de visual de Diogo Piçarra

1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram