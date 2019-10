Intagram

Diogo Piçarra e a namorada, Mel Jordão, preparam-se para ser pais pela primeira vez. A notícia foi revelada pelo artista, que escolheu o dia do seu 29.º aniversário para partilhar com o mundo a sua felicidade. “O melhor presente que podia receber 💝”, escreveu na legenda de uma fotografia onde se vê a já proeminente barriga da maquilhadora.

Também Mel Jordão partilhou algumas fotografias da sua barriga na sua página de Instagram e dedicou uma longa mensagem ao seu filho, cujo sexo ainda não sabe.

“Filho/a este texto é para ti: Escolhemos o dia do aniversário do Pai para contarmos o quão felizes estamos por vermos o nosso amor multiplicar. Faltam-nos as palavras para te descrever o quanto te desejamos, e a emoção que sentimos quando soubemos que o teu coração batia dentro de mim. A noite de 27 de Julho de 2014, trouxe o teu Pai para a minha vida e agradeço todas as outras noites e dias depois disso. Não somos sempre perfeitos, mas soubemos sair dos momentos mais cinzentos com muito amor e sabedoria. E hoje, 5 anos depois aqui estamos nós. Aqui estás tu. Que venhas saudável e perfeitinho meu amor... e se não for pedir muito que venhas também com sentido de humor, é que esta família é uma família de 'malucos'. A Sia é a única que se safa, mas espera até conheceres o Pablo. Parabéns Diogo Piçarra, o nosso bebé é o teu/nosso maior presente ❤️”, escreveu.

