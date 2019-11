Está na fase mais madura e estável da sua carreira e prepara-se para dar um grande passo na sua vida pessoal. Diogo Piçarra será pai no próximo ano e, numa conversa com Manuel Luís Goucha, revelou qual a sua preferência para o sexo do bebé.

"Para mim era um rapaz … vejo mais como um amigo para jogar à bola, para me acompanhar nos concertos", revela o cantor que assume que ainda não sabe o sexo do bebé até ao momento. Já Mel Jordão, a sua namorada, prefere uma menina.

"O meu filho ou filha terão mais facilidades do que os meus pais", recorda Piçarra, que assume que a vida dos pais, nos primeiros dez anos, não foi fácil ao criarem gémeos.

"Quero sempre transmitir que as coisas não se conseguem esforço", ressalvou o cantor.