Foi ao site Crescer que Mel Jordão, namorada de Diogo Piçarra, falou sobre a sua gravidez. A maquilhadora profissional revelou ainda a preferência para o sexo do bebé, depois do cantor ter contado a sua.

"Até agora tudo muito bem. Nada de enjoos. Está a correr tão bem que, sabem quando até temos medo de falar? Está a correr tão bem que eu até prefiro não falar porque as coisas mudam tanto", explica sobre a sua gravidez.

"Para mim era um rapaz … vejo mais como um amigo para jogar à bola, para me acompanhar nos concertos", tinha revelado o cantor numa entrevista a Manuel Luís Goucha. "Se for menina sou eu quem escolho e se for menino é o Diogo. Acho que só quando soubermos o sexo, aí é que nos vamos focar, cada um, na escolha dos nomes", explicou, adiantando que agora quer ainda mais uma menina para "ganhar" ao namorado.

"Estávamos com “receio” que viessem gémeos"

O casal achava piada à ideia de gémeos (o cantor tem um irmão gémeo), mas que, nesta fase, um é mais "consciente". "Estávamos com 'receio' que viessem gémeos. Tínhamos essa curiosidade. Ele achava muita piada termos gémeos eu também, mas ele tem uma vida sempre tão fora com os concertos que vai acabar por “sobrar” – no bom sentido – para mim. Dois bebés para mim seria muito complicado, porque moramos os dois em Lisboa. Somos ambos do Algarve e então ia ser complicado", justifica.