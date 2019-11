Instagram

Depois de mais de um ano a viver em Itália com Cristiano Ronaldo e os seus quatro filhos, Georgina Rodríguez não se livrou de ser o alvo de uma rubrica de humor do programa Quelli che il Calcio, do canal RAI 2.

A namorada do craque madeirense é interpretada pela atriz italiana Liliana Fiorelli, que surge com um generoso decote num cenário que tem como pano de fundo uma enorme mansão, que a ‘falsa Georgina’ descreve como “a garagem do Senhor Ronaldo”. Há também um momento dedicada às redes sociais, em que a jovem espanhola usa o Instagram para promover um produto de beleza, e uma alusão ao facto do casal pensar em aumentar a família. É com entusiasmo que a ‘namorada de CR7’ responde à pergunta dos apresentadores mostrando um catálogo onde podem escolher-se bebés por encomenda. Uma clara referência ao facto dos filhos mais velhos de Ronaldo – Cristiano, de nove anos, e os gémeos Eva e Mateo, de dois - terem sido concebidos através de uma barriga de aluguer.

Veja também o vídeo divulgado nas redes sociais para promover o programa, no qual Gio declara ter “290 milhões de euros / motivos para amar Ronaldo”:

Resumindo, este sketch passa uma imagem bastante fútil de Georgina Rodríguez, dando a entender que apenas está ao lado do internacional português por causa da sua fortuna. Mas a verdade é que a jovem espanhola parece mesmo ter mudado a vida de CR7, trazendo-lhe muita estabilidade. A própria Dolores Aveiro, mãe de Cristiano, reconhece isso, apesar de todas as notícias que têm saída na imprensa acerca da alegada má relação com a nora. No vídeo abaixo, a matriarca do clã Aveiro fala precisamente sobre isso:

