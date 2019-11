Instagram

A última semana não tem sido fácil para Georgina Rodríguez. A vida de luxo da jovem espanhola ao lado de Cristiano Ronaldo foi parodiada na televisão italiana, mostrando uma mulher fútil, que apenas se preocupa com a sua imagem (saiba tudo aqui).

Instagram

Além disso, aquele que deveria ter sido apenas um momento feliz, o desfile na passadeira vermelha dos MTV EMAs, ao lado de CR7, em Sevilha, acabou marcado por mais uma polémica. A imprensa espanhola apressou-se a noticiar que o casal teria tido um arrufo nos bastidores do evento, alegadamente causado pelo “à-vontade” do futebolista da Juventus com Rita Pereira. Rumores que a própria atriz fez questão de desmentir através das suas páginas nas redes sociais, onde garantiu nunca se ter cruzado com o internacional português na badalada entrega de prémios.

Jeff Kravitz

Sem se referir diretamente a nenhuma das situações, Georgina Rodríguez deixou uma mensagem nas redes sociais, dirigida a todos os que a criticam e também a quem inveja a vida que conquistou ao lado do melhor jogador do mundo. "A vida perde-se de muitas formas. Perde-se quando queres viver a vida dos outros e não a tua. Perde-se criticando os erros dos outros e não melhorando a tua vida. Perde-se quando te lamentas a cada momento pelos fracassos e não procuras soluções para triunfar...", escreveu a ex-lojista nas Stories do Instagram.