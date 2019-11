Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram dos famosos mais cobiçados na mais recente edição dos MTV EMAs, em Sevilha. O casal-sensação mostrou-se cúmplice e apaixonado na passadeira vermelha do evento, mas alguns meios de comunicação adiantaram que nos bastidores o clima tinha sido de alguma tensão… tudo por causa de uma suposta animada conversa entre CR7 e Rita Pereira, que a namorada do craque não teria apreciado.

>> GEORGINA TERÁ REAGIDO MAL AO "À-VONTADE" DE RITA PEREIRA E CRISTIANO RONALDO

Ora, a atriz portuguesa recorreu às redes sociais para esclarecer esses rumores. “Umas vezes pronuncio-me sobre notícias que vêm a público, outras não, por acreditar que o meu público e os leitores de revistas ‘cor-de-rosa’ já distinguem aquilo que é, do que não é verdade”, começa por escrever Rita Pereira no Instagram, antes de prosseguir: “Neste caso, falo porque é revoltante que, num evento no qual nem sequer me cruzei com o Cristiano Ronaldo nem com a Georgina Rodríguez, a imprensa fantasie sobre uma situação que não esteve nem perto de acontecer. Não nos vimos, não nos cruzámos, fizemos a mesma ‘red carpet’ em momentos diferentes e assistimos ao espectáculo a partir de lugares completamente opostos”.

