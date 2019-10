O príncipe Harry emocionou-se esta terça-feira, dia 15 de outubro, durante um discuro nos prémios WellChild. O irmão de William de Inglaterra protagonizou um dos momentos altos da noite quando revelou à plateia que na edição anterior da gala, Meghan Markle está grávida do seu primeiro filho.

"No ano passado quando eu e a minha mulher viemos, nós sabiamos que estávamos à espera do nosso primeiro filho. Na altura ninguém sabia..." disse com lágrimas nos olhos. Depois de uma breve pausa, Harry de Inglaterra recompôs-se e continuou: "Lembro-me de apertar a mão da Meghan com tanta força nessa noite. Os dois a pensarmos como seria sermos pais e, mais ainda, como seria fazer tudo o que pudéssemos para proteger e ajudar o nosso filho (...) O meu coração sente de uma maneira que eu nunca poderia compreender até ter um filho" rematou.

Recorde ainda o primeiro ato oficial do filho de Megan Markle e Harry, Archie.