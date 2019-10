Apesar das divergências entre o príncipe William e Harry de Inglaterra, o filho mais velho da princesa Diana preocupa-se com o irmão e a cunhada, Meghan Markle.

De acordo com a imprensa internacional, o marido de Kate Middleton está preocupado com Harry depois das mais recentes declarações do duques se Sussex. Uma fonte do palácio, em declarações à revista People, disse que William pensa que Harry e Meghan "estão numa situação frágil".

"Claro que na maior parte do meu trabalho eu tenho que por uma cara séria e dar a outra face mas claro que há coisas que me magoam e à minha mulher" disse Harry recentemente.

A verdade é que os duques têm feito declarações bastante pessoais. Esta segunda-feira, dia 21 de outubro, Meghan Markle também falou sobre a pressão mediática de que é alvo desde que se tornou parte da família real e, as suas declarações, emocionaram o mundo.