Kate Middleton e o príncipe William estão em digressão oficial, no Paquistão, e esta terça-feira, dia 14, surpreenderam ao chegar de tuk-tuk, muito típico no país do médio oriente, a uma recepção no Monumento Nacional de Islamabad.

O impressionante património e museu, localizado nas colinas Shakarparian, começou a ser construído em 2004 e simboliza a união dos paquistaneses. Veja o vídeo acima!

O veículo foi especialmente pintado para a visita dos duques de Cambridge, com a bandeira do Reino Unido e a bandeira nacional paquistanesa, como se pode ver no vídeo abaixo divulgado pelo Alto Comissariado Britânico do Paquistão, no Instagram.

A viagem improvável do casal obrigou a que o trânsito fosse cortado em algumas vias da cidade, gerando alguma confusão na capital do Paquistão.

