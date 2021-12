Lágrimas e sorrisos. A noite desta quarta-feira, 1 de dezembro, foi uma noite cheia de emoções. A Associação Sara Carreira recorreu às redes sociais para agradecer a todos os que contribuíram para a angariação de 207 mil euros, que irá ser destinado às crianças e jovens para que possam alcançar os seus sonhos.

“São muitos os momentos especiais que marcaram esta Gala dos Sonhos, com momentos marcantes e uma onda de solidariedade e amor que nos encheu o coração. A Sara está presente no coração de todas as vidas que esta Associação já tocou e vai continuar a tocar“, lê-se.

“A todos os artistas que subiram ao palco, a todos os voluntários nesta plateia e no call center. Aos padrinhos, aos embaixadores, aos Mecenas: Altice Portugal, Santander Portugal, Continente e SIC, e especialmente a si, que nos acompanhou e que contribuiu para que crianças e jovens possam ser apoiados na concretização dos seus sonhos, um grande obrigado É com muita alegria que revelamos que esta noite a Associação Sara Carreira conseguiu angariar 207 mil euros“.