Tony, David e Mickael Carreira interpretaram, esta quarta-feira, o tema Gosto de Ti na Gala dos Sonhos, que decorre no Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, e deram um abraço emocionado no final da atuação.

O pai de Sara Carreira não conseguiu conter as lágrimas e Fátima Lopes deixou uma mensagem: "Que sintam cada uma destas palmas como um abraço de quem sabe e percebe o que é o amor de um pai e o amor de uma mãe e o amor de um irmão. Há dores que as palavras não conseguem traduzir e, por isso, esses vossos aplausos, eu tenho a certeza que aqueceram um bocadinho o coração desta família. Aquecemos e fazemo-lo com amor, porque vocês também têm tido esta capacidade de transformar a dor em amor".

"Agradeço porque realmente... Eu sou um português com orgulho em sê-lo e realmente os portugueses para a nossa família... Não encontro palavras para agradecer o amor e o carinho que nos têm dado. Obrigado a todos", comcluiu Tony.