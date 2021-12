Fernando Daniel é um dos vários músicos a subir ao palco do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, para homenagear Sara Carreira na Gala dos Sonhos, apresentada esta noite, dia 1, por Fátima Lopes, na SIC.

"É muito gratificante e fico muito honrado por ter recebido este convite por parte da família Carreira", diz o cantor nos bastidores sobre o evento que não só homenageia a memória de Sara Carreira, como recolhe donativos* para ajudar os jovens da associação com o mesmo nome.

As últimas recordações o cantor tem da jovem cantora prendem-se com uma dobragem de animação em que ambos participaram. "Enchia uma sala de alegria e simpatia, com uma humildade incrível, era muito meiga e estava sempre disposta a ajudar com o que fosse necessário. Todas as pessoas que aqui estão [artistas a atuar no CCB] lidaram com estas facetas da Sara", sublinha o cantor que elogiou ainda o trabalho da associação.

"É de um enorme coração existir este trabalho que consegue ajudar alguém que não tem possibilidades e que só está à espera de um empurrão", descreve.

* Pode ajudar a associação através da linha telefónica: 761 20 21 21, por cada chamada, 1€ reverte a favor da Associação, ou através do IBAN PT50 0018 0003 54739305020 97