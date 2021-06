Depois de quase nove anos de casamento, Alexandre Esteves de Oliveira e Mariana Patrocínio optaram por seguir caminhos separados. A separação surgiu há muito tempo, embora só se tenha tornado pública no início de maio. Deste então, o advogado tem 'atacado' a ex-mulher, várias vezes, nas redes sociais e, na última sexta-feira, voltou a fazê-lo.

Por ocasião do aniversário de Mariana Patrocínio, que viajou com Pimpinha Jardim e Carolina Patrocínio, Alexandre Esteves de Oliveira partilhou uma imagem ao lado dos três filhos com a seguinte legenda: "4 de Junho: o dia em si não me diz rigorosamente nada: sei apenas que, infelizmente, os meus filhos adorados transitam para casa da mãe: um dia difícil para quem, como eu, quer estar sempre com eles: 'that’s life' [é a vida]', escreveu, como pode ver abaixo.

Depois de um tornado de críticas, o advogado mudou a legenda para It's a king of magic [é uma espécie de magia]. "Adoro.. diz coisas horríveis e depois apaga.. quer atenção? Ou é mesmo destilar veneno?" e "Deixa de usar filhos pra atacar a mãe está feio, você nem é jovem para estar a fazer essa brincadeira", são algumas das críticas que o advogado recebeu, depois de eliminar alguns comentários.

Instagram

Segundo a imprensa, a irmã mais velha de Carolina Patrocínio estará apaixonada por Nuno Santana, empresário e CEO do grupo NIU – grupo que detém os restaurantes Praia no Parque, Praia na Villa e Praia – Sea, Salt & Pepper. Um dos cinco sócios de Praia no Parque é Francisco Spínola, marido de Pimpinha Jardim, amiga próxima da família Patrocínio. No final de abril, Nuno Santana partilhou uma fotografia abraçado a Mariana Patrocínio.

Note que Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira têm três filhos em comum: Mateus, de oito anos, Pureza, de seis anos, e Mariana, de dois anos. Recorde-se que os primeiros sinais do fim do casamento de Marina Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira surgiram nas redes sociais. LEIA AQUI!

Ao contrário de Alexandre Esteves Oliveira, Mariana Patrocínio tem mantido uma postura reservada e não comentou até ao momento a separação ou os comentários do ex-marido.