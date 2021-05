Instagram

Embora Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira estejam separados há já largos meses, só muito recentemente a notícia foi tornada pública. Ao fim de quase dez anos de casamento e três filhos em comum – Mateus, de oito anos, Pureza, de seis, e Mariana, de dois anos – os dois decidiram seguir caminhos separados e agora o advogado tem usado as redes sociais para ‘atacar’ a ex-mulher.

“Continua o meu improvável papel diário de fazer de pai e de mãe dos meus filhos. Não os fiz só para ter mais seguidores no Instagram e futilidades afins. Foi mesmo por amor e assim continuará”, escreveu Alexandre Esteves de Oliveira nos Stories do Instagram esta quarta-feira à noite.

Já hoje, 6 de maio, o ex-marido de Mariana Patrocínio voltou a fazer um post na mesma rede social, desta vez usando apenas uma fotografia da pequena Pureza. “Puri super feliz por ir ao Zoo com as amigas do colégio. Felizmente, as amigas dela não são da mesma estirpe das amigas da mãe. Como me diz a minha família: não ligue, Alexandre, aquilo é outra gente!”, escreveu na legenda.

E foi precisamente esta última publicação que lhe valeu várias críticas. “É a prova em como o dinheiro pode comprar muitas peças de arte. Mas não compra educação. Lamentavelmente...”, “Como advogado que é não devia vir para as redes sociais fazer esse tipo de comentários. Certamente os seus filhos também devem ser muito felizes com a mãe”, “Que atitude tão feia! A roupa suja lava-se em privado, um dia os seus filhos vão ler isto... Lembre-se do que dizia Freud: ‘Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo’”, “Quando os pais têm este tipo de postura nas redes sociais… é bem triste, ainda por cima vindo de advogados”, “Desnecessário” ou “A Pureza está é com cara de escandalizada ao ver todas as acusações que o pai tem feito à mãe em plenas redes sociais. Como diz nos seus célebres testamentos, espero que ela nunca venha a arranjar um amor que futuramente a arrase como tem feito à Mariana. O silêncio dela será sempre uma melhor arma que a sua”, são apenas alguns dos comentários deixados pelos internautas.

"Então Alex? Tem mas é respeito”, pediu ainda Francisca Vieira de Almeida, prima de Mariana Patrocínio.

