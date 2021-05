Mariana Patrocínio , irmã de Carolina Patrocínio. está separada de Alexandre Esteves de Oliveira. A notícia na imprensa é recente, mas tudo indica que a separação do casal de advogados não o seja. Os sinais estavam nas redes sociais.

Não se seguiam nas redes sociais

Há muito tempo que Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira não se seguem no Instagram onde partilham mais os momentos da sua vida privada.

Fotos sozinhos

É preciso recuar ao mês de fevereiro de 2020 para ver fotografias de ambos juntos. Nos meses seguintes, o casal ainda parecia estar unido partilhando fotografias com os filhos nos mesmos eventos familiares.

Comentários dos seguidores

Desde o ano passado que os próprios seguidores questionam na caixa de comentários de Mariana Patrocínio e de Alexandre Esteves Oliveira sobre o seu relacionamento. As perguntas foram sendo mais frequentes no fim do ano e nos últimos meses de 2021.

Aniversário de casamento não foi assinalado

Ao contrário do que aconteceu nos outros anos, nenhum elemento do casal celebrou a data de casamento (27 de agosto de 2011) no ano passado, isto é, o nono ano casados. Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira poderão estar separados desde agosto de 2020.

Entretanto, Alexandre Esteves de Oliveira tem recebido duras críticas pela forma como está gerir a separação ao partilhar imagens dos filhos, LEIA AQUI!

»» Jessica Athayde revoltada: "Fico indignada quando vejo pais a usar as redes sociais para lavar roupa suja"

Instagram