Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira estão separados há largos meses, embora só na última semana a notícia se tenha tornado pública. Nos últimos dias, a imprensa avança que a advogada poderá a estar a viver uma nova relação.

A irmã mais velha de Carolina Patrocínio estará apaixonada por Nuno Santana, empresário e CEO do grupo NIU – grupo especialista na organização de eventos e marketing –, e um dos donos do Grupo Praia, que detém os restaurantes Praia no Parque, Praia na Villa e Praia – Sea, Salt & Pepper. Um dos cinco sócios de Praia no Parque é Francisco Spínola, marido de Pimpinha Jardim, amiga próxima da família Patrocínio.

O alegado namoro será recente e em nenhum momento foi confirmado por Mariana Patrocínio e Nuno Santana publicamente. O empresário foi casado com Marta Wahnon até se divorciar em 2019.

No final de abril, Nuno Santana partilhou uma fotografia abraçado a Mariana Patrocínio e ambos trocaram emojis de coração nos comentários.

Depois dos 'ataques' de Alexandre Esteves de Oliveira a Mariana Patrocínio, a advogada reuniu-se com toda a família para um fim de semana no Alentejo.

Recorde-se que os primeiros sinais do fim do casamento de Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira surgiram nas redes sociais. LEIA AQUI!