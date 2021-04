Reprodução Instagram, DR

Depois de desvendar a identidade da namorada nas redes sociais, Nuno Markl volta a brindar os os seus seguidores com um momento ao lado da companheira. Com o intuito de mostrar uma romântica ilustração do casal, o locutor de rádio publicou este sábado, 3 de abril, uma nova fotografia com Teresa. Uma imagem que, de resto, conquistou inúmeros elogios por parte dos internautas.

"Adoro saber-te tão contente! Grande abraço", comentou o artista João Só, seguindo-se comentários como: "Fabuloso. Momento lindo" ou "Que linda namorada. Sejam felizes".

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que foi depois da primeira fase de confinamento que Nuno Markl revelou, durante os famosos diretos de Bruno Nogueira, que estava apaixonado e a viver uma nova relação amorosa. Uma novidade que deixou os fãs bem felizes e que desde logo suscitou muita curiosidade.

Teresa é ilustradora e utiliza as redes sociais sobretudo para publicitar o seu trabalho.

Reprodução Instagram, DR