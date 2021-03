Este sábado, 20 de março, reuniu cerca de três mil pessoas em Lisboa, que se manifestavam contra as medidas tomadas pelo governo para o confinamento.

Uma manifestação que rapidamente se tornou polémica já que a grande maioria dos participantes não respeitou as regras de segurança e não manteve a distância adequada ou o uso da máscara.

Esta terça-feira, 22 de março, a TV Tomar terá avançado com a notícia de que o organizador do protesto estará infetado com a Covid-19, saiba mais aqui. Algo que deixou Nuno Markl profundamente revoltado.

"Isto não me suscita ironia nem piadas. Só tristeza", começou por revelar na publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Estar sem trabalho e sem rendimento no confinamento é terrível, mas não será mais terrível contribuir para que esse confinamento se torne interminável, obrigando a mais tempo sem trabalho e sem rendimento?", acrescentou.

"E, para além disso: não será terrível pensar na reacção em cadeia de contágio que isto pode ter gerado e as pessoas que vai apanhar? Não, pá. Nem ironia, nem piadas. Acho que já passámos essa fase", rematou.