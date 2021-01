Reprodução Instagram, DR

Apesar de se manterem bem discretos, o casal já não esconde!

Foi depois da primeira fase de confinamento que Nuno Markl revelou, durante os famosos diretos de Bruno Nogueira, que estava apaixonado e a viver uma bonita relação amorosa. Uma novidade que deixou os fãs bem felizes e que desde logo suscitou muita curiosidade.

Desde então, têm sido algumas as pessoas que têm tentado descobrir quem é, afinal, a mulher que conquistou o coração do locutor de rádio. E, apesar de não ter existido qualquer confirmação oficial, já se conhece a identidade de "Paulo" - nome fictício que lhe foi dado durante os diretos de Como É Que o Bicho Mexe.

Na última fotografia que Nuno Markl partilhou junto da namorada, onde se pode ver as mãos dos dois entrelaçadas, houve quem insistisse para o humorista revelar a identidade, ao que este respondeu: "O mais incrível é que está revelado. É só as pessoas estarem atentas".

Depois deste comentário foram vários os fãs que revelaram a descoberta e o Instagram da dita cuja, para lhes desejar a maior das felicidades.

Trata-se de Teresa, que pode ver abaixo, uma ilustradora que utiliza as redes sociais sobretudo para publicitar o seu trabalho. No entanto, a própria já deu provas de que está bem apaixonada e até propôs alguns trabalhos em conjunto com Markl, ora veja na galeria.

