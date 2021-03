Reprodução Instagram, Dr

Não é segredo que Nuno Markl está completamente apaixonado. No entanto, tem-se mantido bem discreto em relação à identidade da mulher que lhe conquistou o coração, embora já tenha dado a entender quem seria - ora recorde aqui.

Esta sexta-feira, 13 de março, tudo mudou. O locutor de rádio publicou a primeira fotografia da namorada na sua conta de Instagram! Ora veja abaixo.

"Work in progress que é a parede do quarto do Pedro. Obra concretizada pela Teresa e por mim", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs desfizeram-se em elogios: "Maravilhoso! 🙌", "A Teresa é linda e tem um sorriso que enche a alma", "Que gira", "Bonito a pintura, bonita a Teresa e bonito o amor" - são algumas das mensagens.

Teresa é ilustradora e usa as redes sociais sobretudo para publicitar o seu trabalho, também se mantendo discreta sobre a relação que mantém com Markl. No entanto, o casal parece mais apaixonado que nunca e cheio de planos a dois.

Reprodução Instagram, DR