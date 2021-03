Ricardo Sousa Costa

Sandra Celas tem sido duramente criticada nas redes sociais depois de ter participado nas manifestações contra as restrições impostas pelos governos no combate à pandemia e ter afirmado que "não anda de máscara na rua".

Este domingo, 23 de março, a atriz repescou um texto "oportuno" onde fala sobre a sua visão do seu "admirável mundo". "No meu mundo, as crianças sobem às árvores e aprendem rodeadas por elas. No meu admirável mundo, a saúde é algo que se olha de uma forma integral e holística mas sempre baseada na ciência! No meu mundo a alegria e o humor fazem parte de uma prescrição médica por ex (e tenho médicos que já mo fizeram curiosamente!)", começou por escrever.

"No meu mundo a liberdade é condição sem a qual nada floresce e o respeito pela opinião e escolha de cada um é ensinado desde o ventre. A primeira das soberanias, é a do ser que habitamos, a nossa própria, de seres únicos e individuais, mesmo que ligados ao todo. Por isso o compromisso maior que tenho é comigo. Falar aquilo que acredito, falar a minha verdade, sempre! A partir daí tudo é construção", continuou.

"O meu, nosso admirável mundo novo está em construção, que queremos nós destruir e construir? Afinal de contas dizem os mestres entrámos numa nova Era. A Era de Aquário que by the way, é o meu signo.Tenham um dia bom!", rematou.