Manifestações contra as restrições impostas pelos governos no combate à pandemia decorreram este sábado, 20 de março, em diversas cidades europeias. Em Portugal, milhares de pessoas marcharam pelas ruas da capital, sendo que a grande maioria estava sem máscara de protecção individual e não cumpriu o distanciamento social.

No Rossio, entre os manifestantes estava presente uma cara muito conhecida dos portugueses: Sandra Celas. A atriz foi identificada pelos internautas após ter aparecido na reportagem emitida pela SIC e está a ser duramente criticada nas redes sociais. "Maluca negacionista", "A Sandra Celas também? Que desilusão" e "Sandra Celas não me choca. Crescer é sermos desiludidos pelos adultos que achávamos que eram fixes" são alguns comentários do Twitter.

Sandra Celas já reagiu na sua conta oficial de Instagram: "Hoje vou fazer um live aqui no Instagram às 21h30. Assunto: Comentários e críticas que estão a aparecer por aqui sobre a minha presença na marcha mundial pela liberdade onde marquei presença ontem", escreveu.

Reprodução Instagram, DR