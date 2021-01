Reprodução Instagram, DR

Jeffree Star surpreendeu os seguidores ao pronunciar-se sobre os rumores de que estaria a ter um caso com Kanye West após uma influencer ter referido que o rapper estava a manter uma relacionamento extraconjugal com uma pessoa da industria da beleza.

“Sabe-se há meses que o Kanye está a sair com um guru da indústria da beleza. Muitas pessoas do meio sabe disso já há algum tempo”, afirmou Ava Louise na sua conta de Tik Tok, que tem mais de 549 mil seguidores, citado pelo Insider.

Hoje, aos 35 anos, o youtuber decidiu responder aos rumores, mas sem confirmar ou negar, promovendo a sua própria imagem. “Estou pronto para a missa de domingo”, escreveu na legenda da fotografia acima, referindo-se às missas dominicais conduzidas por Kanye ao longo dos últimos anos realizadas em várias localidades dos Estados Unidos.

Posteriormente, Jeffree Star fez outra referência ao marido de Kim Kardashian, mas desta vez no Twitter. “Eu amo as noites lindas do Wyoming no inverno”, disse. Recorde-se que Kanye é dono de um rancho no estado de Wyoming.

As publicações e rumores surgiram após o suposto fim de casamento de Kaye West e Kim Kardashian.