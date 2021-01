Marc Piasecki

Após seis anos de casamento, parece que Kim Kardashian e Kanye West estão à beira do divórcio.

De acordo com a revista People, que cita múltiplas fontes da família, a estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians star, prepara-se para se divorciar do rapper, de 43 anos.

"Ele sabe que ela está farta. Está cansada e disse-lhe que quer espaço para pensar no futuro", revela uma das fontes.

"Ele está bem. Está triste, mas está bem. O Kanye já sabia que inevitavelmente isto ia acontecer e sabe que está prestes a acontecer", contou ainda.

De acordo com a publicação, a socialite está a trabalhar com a advogada Laura Wasser, famosa por tratar de vários divórcios de celebridades.

