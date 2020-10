Taylor Hill

Kanye West foi infectado com o novo coronavírus na mesma altura em que Tom Hanks e Rita Wilson revelaram que tinham contraído a doença, em março. Em entrevista para a revista Grazia, Kim Kardashian explicou como foi ter que tomar conta do marido sozinha. "O Kanye teve logo no início, quando ninguém sabia realmente o que é que estava a acontecer", começou por dizer.

A socialite confessou que a experiência não foi nada fácil. "Foi tão assustador. Tinha os meus quatro bebés e mais ninguém na casa para ajudar", afirmou.

Kim contou ainda que teve que trocar os lençóis e ajudar o rapper a sair da cama quando este não se sentia bem. “Foi um desafio porque era muito desconhecido. Trocar os lençóis com luvas e uma proteção facial foi realmente assustador”, disse.