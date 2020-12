Separados desde o início de 2019, Luciana Abreu e Daniel Souza ainda não estão divorciados. Esta quarta-feira, dia 23, o ex-casal recorreu às redes sociais para celebrar o aniversário das filhas gémeas que têm em comum, Amoor e Valentine.

"É inexplicável, é inesquecível, é tremendo, é tramado, o Amor. Deus, tu que estás em todo lado, tu que moras desmesuradamente em nós, Obrigada. Obrigada. Parabéns, minhas pequenas gémeas, 3 anos de vitórias", escreveu a atriz da SIC que brilha em Terra Brava, ao colocar a imagem que pode ver acima.

Já Daniel Souza escolheu uma imagem mais antiga das duas bebés lado a lado. "Parabéns, minhas pequenas gémeas. Amo-vos, são o meu milagre", apontou.





Em setembro ficou decidido que Daniel Souza teria de partilhar a guarda com a atriz e apresentadora da SIC, com as crianças a passarem 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, bem como pagar uma pensão de alimentos (pormenores aqui). Mas esse motivo, segundo a imprensa, poderá ser um dos motivos da conclusão do processo de divórcio.

Luciana é mãe de Lyonce, de nove anos, e Lyannii, de oito, nascidas do seu primeiro casamento, com o ex-futebolista Yannick Djaló.