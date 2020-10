Luciana Abreu e Daniel Souza estão separados desde o início de 2019, mas o processo de divórcio ainda não está concluído e ainda agora ficou regulado o poder paternal. De acordo com a revista TV7 Dias, a cantora e o guia turístico vão partilhar a guarda das duas filhas que têm em comum, Amoor e Valentine, de dois anos e meio, sendo que as meninas passarão 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe.

>> Luciana Abreu exibe forma física impressionante no ginásio: “Que mulherão”

Instagram

Além disso, Daniel Souza fica obrigado ao pagamento de uma pensão de alimentos, no valor de 230 euros por cada criança, perfazendo um total de 460 euros mensais. Uma quantia que fica muito aquém do pedido por Luciana Abreu: 800 euros por cada menina.

>> Luciana Abreu mostra o novo visual da filha Lyannii

À mesma publicação, uma fonte próxima do guia turístico lamenta a decisão. “Temos uma justiça feita em cima dos joelhos. O homem, que não tinha rendimentos, tem de pagar pensão de alimentos”, afirma, antes de acrescentar que, todos os meses, acrescem as despesas dos cerca de 1800 quilómetros que o pai tem de fazer para ir buscar e levar as filhas a casa da mãe.

>> Ex-marido de Luciana Abreu assume novo relacionamento

De referir que Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, de nove e oito anos, respetivamente, nascidas do seu anterior casamento com o ex-futebolista Yannick Djaló.