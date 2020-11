É já uma longa batalha legal. Segundo uma nova sentença, Yannick Djaló terá de pagar mais de 100 mil euros a Luciana Abreu. Em causa estão pensões de alimentos em atraso referentes às filhas do ex-casal, Lyonce e Lyannii.

Segundo revelou o advogado da estrela da SIC à Telenovelas, há duas semanas foi recebida “uma sentença muito favorável" para Luciana Abreu. “A decisão é definitiva e o Yannick não fez recurso”, revelou António Leitão sem adiantar mais detalhes

Sobre o processo de divórcio com Daniel Souza, de quem também tem duas filhas, o advogado refere que está próximo de terminar. De acordo com TV7 Dias, de outubro, a cantora e o guia turístico vão partilhar a guarda das duas filhas que têm em comum, Amoor e Valentine, de dois anos e meio, sendo que as meninas passarão 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe.

Falta ainda concluir, além do divórcio, dois processos. O de violência doméstica que Luciana Abreu moveu contra Daniel Souza, e o processo de difamação do guia turístico referentes a essas mesmas declarações.

