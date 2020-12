Reprodução Instagram, DR

Este domingo, dia 13 de dezembro, o filho mais velho de Pedro Lima deixou uma mensagem para a sensibilização da saúde mental que foi muito elogiada pelos internautas.

João Francisco começou por contar que "deu mais um passo no caminho para a sensibilização da saúde mental" com a ajuda da Ivory Lisbon, uma marca de roupa que apoia causas solidárias.

"Pedi ao Henrique Prata Ribeiro, médico psiquiatra e meu amigo, que me desse a conhecer algumas realidades inerentes a este tema. Faço questão de as partilhar convosco", escreveu na legenda da fotografia acima.

Recorde-se que João já tinha falado sobre saúde após a morte do pai que foi encontrado sem vida no dia 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais.



"DEPRESSÃO. ANSIEDADE. DEMÊNCIA. São palavras, não mordem, podemos dizê-las. Mas são também doenças, e estas sim magoam, destroem, matam. Não são fraqueza ou personalidade. Temos de as reconhecer para as podermos combater. Sem estigmas, sem vergonhas e sem tabus", continuou.

"As mensagens serão simples e curtas, mas espero que façam a diferença. #1- A depressão na sociedade. Está previsto que no ano de 2030 as Perturbações Depressivas passem a ser a primeira causa de carga de doença a nível mundial, sendo que já o são nos países desenvolvidos, segundo estudo da OMS", rematou.

