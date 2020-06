Reprodução Instagram, DR

Este sábado, 20 de junho, o país acordou com a notícia da morte inesperada de Pedro Lima. O ator, de 49 anos, foi encontrado sem vida na praia do Abano, em Cascais.

De acordo com Rui Teixeira, capitão do Porto de Cascais, em declarações ao Observador, a PSP de Cascais terá alertado a Polícia Marítima pelas 8h20, depois de a família do ator ter informado que este deixou uma carta de despedida. Foi também a família quem terá alertado as autoridades para o facto do carro do artista estar estacionado na praia do Abano, junto à falésia e não no parque de estacionamento.

A partir daí, “foram acionados todos os meios para se proceder às investigações”, contou Rui Teixeira ao Observador, acrescentado que contaram com o apoio dos bombeiros, da GNR de Alcabideche, da PSP de Cascais e de um helicóptero da Força Aérea.

O corpo de Pedro Lima acabou por ser encontrado pelas 10h20 dentro de água, junto à falésia. Neste momento, encontra-se no Instituto de Medicina Legal para autópsia.

Pedro Lima deixa cinco filhos: João Francisco, de uma relação passada, e Emma, Mia, Max e Clara, do atual casamento com Anna Westerlund.