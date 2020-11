Instagram

João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima está a promover, através das suas redes sociais, um passatempo cujo objetivo é alertar para importância de estarmos atentos aos problemas do foro psicológico.

“Não estás sozinho”, começa por escrever o jovem, de 23 anos, antes de explicar o propósito e as regras do passatempo: “Hoje ligo-me à @ivory.lisbon com o objetivo de ajudar a promover a importância da saúde mental. Esta linha tem como objetivo a sensibilizaçao do tema e a quebra do estigma. De forma a fazer chegar esta mensagem ao maior número de pessoas, vamos oferecer uma sweat e uma t-shirt da linha Mental Health Awareness”.

João Francisco aproveitou ainda esta oportunidade para deixar uma mensagem importante para quem possa estar a passar por um momento menos bom. “Por último, e o mais importante. Se te sentes só, pede ajuda 🤍”, escreveu.

Recorde-se que Pedro Lima decidiu por termo à sua própria vida no passado dia 20 de junho, na Praia do Abano, em Cascais. O ator, de 49 anos, estaria há já algum tempo a lutar contra uma depressão e, apesar de estar a ser acompanhado, não conseguiu vencer a doença. Na altura da sua morte, a sua mulher, Anna Westerlund, afirmou: “O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável”.

Além de João Francisco, nascido de uma anterior relação com Patrícia Piloto, Pedro Lima deixou mais quatro filhos, fruto do relacionamento de mais de 20 anos com a ceramista: Emma, Mia, Max e Clara.