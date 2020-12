1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

Liliana Oliveira, que se tornou conhecida depois da SIC participação no programa Casados À Primeira Vista, assumiu há cerca de três semanas uma nova relação e já não esconde que está completamente apaixonada.

Nos últimos dias, a antiga participante da experiência social da SIC, tem partilhado várias fotografias ao lado do seu novo amor, que prefere ainda não identificar nas publicações nas redes sociais.

>> LILIANA DE ‘CASADOS À PRIMEIRA VISTA’ MOSTRA IMPRESSIONANTE PERDA DE PESO: “10 QUILOS JÁ LÁ VÃO”

Recorde-se que a administrativa se casou no programa da SIC com Pedro Pé-Curto que vive uma relação com Soraia Araújo, uma das pretendentes da primeira edição de Quem Quer Casar com o Agricultor?.