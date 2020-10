António Hipólito assumiu esta sexta-feira, 2 de outubro, que se apaixonou por Catarina Manique no dia em que a conheceu pessoalmente, nos bastidores do programa Domingão Especial Agricultores, da SIC, no passado mês de agosto.

O que não se sabia é que o alentejano, que participou na segunda temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, na altura, namorava com Corali Carvalho, que participou no programa O Carro do Amor, também da SIC. A revelação foi feita pela própria à revista TV7 Dias, assumindo que estiveram juntos pouco tempo: “Acabámos logo na semana a seguir. Não quis mais”.

À mesma publicação, a jovem afirmou ainda: “Espero que a Catarina Manique seja o melhor para ele. Nunca achei que eles tivessem alguma coisa que ver um com o outro, mas também não a conheço”.

Recorde-se que, no final da segunda edição de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, António Hipólito ficou a namorar com uma das suas pretendentes, Soraia Figueiredo. Pouco depois, surgiram rumores de um envolvimento amoroso com Raquel Lourenço – pretendente de outro agricultor, Filipe Camejo, na mesma temporada do programa – e a jovem até afirmou estar grávida. Na altura, o alentejano considerou ser “impossível” e, em conversa com Júlia Pinheiro justificou: “Houve aquela noite de sexo, e pronto”.

Mais tarde, António Hipólito assumiu o namoro com Ângel Magalhães - a escritora que entrou na experiência social como pretendente do agricultor João Neves – e dos dois chegaram a ficar noivos. Contudo, a relação não durou muito tempo e a autora acusou o então noivo de a ter traído com Liliana Oliveira, concorrente da última edição de Casados À Primeira Vista.