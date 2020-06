Instagram

Liliana Oliveira, uma das participantes mais polémicas da segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, está a dar que falar pela sua forma física. Orgulhosa de ter perdido peso, a administrativa mostrou a sua silhueta nas redes sociais e escreveu: “Foco e determinação. 10 quilos já lá vão. Respira, relaxa e deixa fluir. O resto o universo traz”.

Mais tarde, em declarações à revista Maria, a ex-mulher de Pedro Pé-Curto explicou que iniciou este processo de emagrecimento em fevereiro último, ou seja, há apenas quatro meses. “Não faço dietas nem ginásio. Apenas alimentação mais saudável e cuidados especiais com a saúde”, garantiu. “Já estou como queria. Agora é só começar a praticar algum exercício físico. Digamos que sou uma preguiçosa”, completou.

Nas Stories do Instagram, a secretária deu mais pormenores. “Tenho recebido mensagens a perguntar como tenho feito e eu tenho explicado o meu regime alimentar. Atenção, não foi sugerido por nenhum nutricionista. Eu adaptei a alimentação às minhas necessidades e ao que o meu organismo estava receptivo. Elogios? Recebo alguns”, começou por revelar. “Só como legumes salteados e grelhados, carne branca grelhada, peixe cozinho ou grelhado seis dias por semana. Bebo muita água, como meio pão escuro por dia, frutos secos, bolachas de arroz ou milho, leite magro... Escolhi o domingo como dia do pecado. É o dia em que cometo as loucuras que quero e como sushi, pizza e afins. Isto para o meu corpo não sentir carência. Resumindo: Não passo fome e acabo por comer de tudo, mas com regras e controlo. Não como bolos, mas porque não gosto mesmo. Prefiro salgados”, acrescentou ainda.