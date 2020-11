Liliana Oliveira, a antiga participante do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, assumiu nas redes sociais uma nova relação esta terça-feira, dia 17.

"Comecemos o dia a sorrir e com amor", escreve Liliana na legenda da fotografia que escolheu para assumir publicamente que tem novo namorado e está apaixonada.

Recorde-se que a candidata da segunda edição de 'Casados à Primeira Vista' casou no programa da SIC com Pedro Pé-Curto que vive uma relação com Soraia Araújo de 'Quem Quer Casar com o Agricultor?".

