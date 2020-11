Reprodução Instagram, DR

No início do mês Cláudia Vieira confirmou que testou positivo para o novo coronavírus depois de estar em contacto com uma pessoa que frequenta a sua casa.

Foram dias de medo, mas a atriz já pode finalmente respirar de alívio. Esta sexta-feira, dia 13 de novembro, recorreu às redes sociais para dizer que estava livre da Covid-19.

"Livre. Sensação boa de já estar livre (com as devidas condicionantes!)", escreveu na legenda da publicação. O namorado da atriz também já tinha referido que estava recuperado da doença.

Recorde-se que tal como Cláudia Vieira e Joao Alves, a filha de ambos, Caetana, e a filha mais velha de Cláudia, Maria, também ficaram infetadas.

Recorde o momento em que a atriz falou sobre o assunto durante uma videochamada para o programa Casa Feliz, da SIC: