Cláudia Vieira, que estava em isolamento profilático, revelou esta quarta-feira, dia 4, que testou positivo à Covid-19. O namorado, João Alves, e a filha mais nova da atriz da SIC, tiveram o mesmo resultado.

"Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo ao Covid-19. Estamos bem, a ser acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS.

Unidos, na nossa bolha de amor!", descreveu a atriz.

Na passada terça-feira, dia 3 de novembro, Cláudia Vieira recorreu às redes sociais para explicar aos seus seguidores que estava em casa em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus.

"Tal como tantos outros portugueses, cá por casa entrámos em isolamento profilático, depois de termos tido um contacto próximo", começou por dizer. "É a nova realidade e temos de nos adaptar, para nos protegermos uns aos outros e juntos superarmos este desafio", explicou.

Reprodução Instagram, DR