Depois de ter revelado que testou positivo à Covid-19, Cláudia Vieira usou as redes sociais para contar como está a viver este momento. A cumprir isolamento profilático juntamente com namorado e a filha mais nova, que também foram diagnosticados com o novo coronavírus, a atriz e apresentadora garante estar otimista, apesar das “notícias assustadoras” dos últimos tempos.

“Quando esta minha pirralha for crescida tenho muito para lhe contar... quem diria que íamos viver estes momentos e sentir na pele alguns dos efeitos deste vírus, (que na verdade até então tem sido “suaves”) quem diria que também nós íamos fazer parte dos números que nos chegam”, começou por escrever na legenda de um vídeo da filha mais nova, a pequena Caetana, que completa um ano em dezembro.

“Enfim... É acreditar que tudo isto vai passar e tudo vai ficar bem. Não sou de dramatizar e mais uma vez é com otimismo que enfrento este momento, mas que o desconhecido dá medo, dá! E que as notícias são assustadores também”, prosseguiu.

“Resta desejar a todos, que consigam superar esta fase das nossas vidas”, completou.

Recorde-se que além de Caetana, fruto da atual relação com João Alves, Cláudia Viera também é mãe de Maria, de dez anos, fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira.