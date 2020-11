Instagram

De acordo com informações avançadas pelo próprio nas Stories de Instagram, João Alves está recuperado da Covid-19. “Finalmente posso sair de casa”, escreveu o companheiro de Cláudia Vieira. “Agora é correr atrás e gritar bem alto pela sobrevivência dos ‘nossos’ negócios! Uma vergonha o que estão a fazer com a restauração, a cultura e com tantas outras áreas que são um dos pilares mais fortes da nossa economia”, acrescentou o empresário, que é sócio do restaurante Season, em Lisboa, e que, tal como tantos outros proprietários, está a passar por grandes dificuldades por causa da pandemia.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que também Cláudia Vieira e assuas duas filhas, Caetana, de 11 meses, e Maria, de dez anos, testaram positivo à Covid-19 depois de terem estado em contacto com uma pessoa infetada. Durante uma videochamada para o programa Casa Feliz, da SIC, a atriz explicou que contraiu o vírus através de uma pessoa que frequentava a sua casa. Recorde no vídeo abaixo: