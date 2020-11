Reprodução Twitter, DR

Este sábado, dia 7 de novembro, o irmão da princesa Diana decidiu ir ao baú de memórias e mostrar aos seguidores uma fotografia de ambos, sem legenda, na infância.

Na imagem acima, publicada no Twitter, pode-se ver Charles Spencer ao lado da irmã mais velha, muito mais alta, enquanto Diana colocava o braço por cima dos seus ombros.

A publicação foi feita após Charles acusar publicamente a BBC de lhe ter feito um pedido de desculpas "esfarrapado" pelo uso de documentos falsos que ajudaram a garantir a famosa entrevista de Diana na televisão, há 25 anos, em que a própria disse que havia "três de nós" no seu casamento, uma referência a Camilla Parker Bowles, que na altura era amante do príncipe Carlos.

De acordo com o Sunday Times, a pessoa que conduziu a entrevista, Martin Bashir criou extratos bancários falsos antes da entrevista em novembro de 1995 para convencer Charles de que um dos seus confidentes mais próximos estavam a vazar informações sobre Diana e sobre a sua família. Uma investigação interna da BBC de 1996 alegou que os documentos falsos "não tinham relação" com a entrevista. No entanto, Charles não acreditou e acusou a rede de "pura desonestidade".

"Foi isso que me levou a conversar com Diana sobre essas coisas. Isso, por sua vez, levou à reunião em que apresentei Diana a Bashir, em 19 de setembro de 1995. Isso levou à entrevista", explicou Charles à People.

Recorde-se que a princesa Diana cresceu com três irmãos, Charles Spencer, Sarah e Jane, e morreu aos 36 anos após um acidente de carro em Paris, em agosto de 1997.