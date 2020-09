Bettmann

O divórcio dos pais é sempre um momento muito difícil para os filhos e não foi diferente para a princesa Diana e o irmão, Charles Spencer. Os dois viram os pais, John Spencer e Frances, a separarem-se oficialmente em 1969, depois da mãe de 'Lady Di' tornar público que estava a ter um caso com um empresário também casado.

Em entrevista para o The Sunday Times, o irmão de Diana, agora com 56 anos, conta que ambos tiveram uma infância infeliz devido ao casamento problemático, com inúmeras discussões, dos pais.

“O nosso pai era uma fonte tranquila e constante de amor, mas a nossa mãe não foi feita para a maternidade. Não é culpa dela", explicou, acrescentando que a mãe tinha prometido a Diana [que tinha cinco anos, na altura] que a voltaria a ver. Tal não aconteceu. "Diana esperou nas escadas por ela, mas ela nunca veio", afirmou ainda.

Após o divórcio, os pais de Diana voltaram a dar o nó com outras pessoas, mas a sua mãe perdeu a custódia dos quatro filhos.