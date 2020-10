Instagram

Em isolamento profilático pela segunda vez por ter estado em contacto com pessoas que testaram positivo à Covid-19 – primeiro a mulher e as filhas e depois a colega Sónia Araújo -, Jorge Gabriel não esconde a sua indignação quando ainda vê grandes ajuntamentos, numa altura em que o contágio é galopante.

“O que é que me escapou? Estarei baralhado ou esta foto é de hoje na Nazaré? Será mesmo verdade que não se pode exigir que a multidão saia daquele local por motivos de saúde pública? Terei ouvido um regozijo do Presidente da Câmara por estar tanta gente junta a admirar as ondas? Assim isto vai acabar mal”, escreveu o apresentador da RTP nas suas redes sociais.

