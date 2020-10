Reprodução Instagram, DR

Jorge Gabriel usou as redes sociais para manifestar a sua indignação face às imagens que mostram milhares de pessoas nas bancadas do autódromo de Portimão, durante Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que decorreu no último fim de semana.

"Alguém me diz, por favor, se a pandemia acabou? O que é que me escapou? Hoje [24 de outubro] não apresentaram um relatório com 3669 novos doentes e mais 21 mortos?", questionou o apresentador, referindo-se ao número mais alto de casos diários de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

"Estarei baralhado ou esta foto é de hoje no autódromo de Portimão? Assim isto vai acabar mal", completou o apresentador.

Recorde-se que a lotação máxima máxima para o evento fixou-se no 27 500 espectadores, sendo a capacidade total do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) de cerca de 90 mil lugares.

De salientar ainda que Jorge Gabriel está a cumprir isolamento profilático, depois da sua parceira televisiva, Sónia Araújo, ter testado positivo à Covid-19. Entretanto, o apresentador também já fez o teste de despistagem ao novo coronavírus, cujo resultado deu negativo.