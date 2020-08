Instagram

Recém-regressado do Porto Santo, onde esteve de férias, Jorge Gabriel esclareceu nas suas redes sociais que se encontra de quarentena em casa porque contactou com uma pessoa que estava infetada. Isto embora o teste que fez tenha tido resultado negativo.

Já a sua mulher, Filipa Gameiro, e as filhas, Mariana, de 20 anos, e Madalena, de 17, continuam na ilha e também em isolamento porque testaram positivo. Ainda assim, o apresentador da RTP desvaloriza a situação. “Estou ótimo e elas também estão bem. Fizeram os testes depois de sabermos que tínhamos estado em contacto com pessoa infetada e deu positivo, mas estavam e continuam sem quaisquer sintomas, mas de quarentena no Porto Santo, onde continuavam de férias", disse ao JN Madeira, esclarecendo que Pedro, o seu filho mais novo, de três anos, testou negativo.

Instagram

Recorde-se que Jorge Gabriel regressou a Lisboa no passado fim de semana e regressou ao trabalho logo na segunda-feira, 24 de agosto. Contudo, depois de saber que a amiga tinha testado positivo, e apesar dele próprio ter tido resultado negativo no teste, ficou de quarentena voluntária e preventiva.