Sara Carreira completou 21 anos na quarta-feira, 21 de outubro, e entre muitas outras surpresas houve uma muito especial organizada pelo pai, Tony Carreira, como mostrou nas redes sociais.

Enquanto passeava na praia na companhia do artista e dos seus cães, a jovem foi surpreendida com uma bonita mensagem, escrita metade em português e metade em francês, que veio do ar. “Parabéns meu pintainho ❤️ Amo-te ❤️”, lê-se na faixa de um avião que sobrevoou a zona onde pai e filha se encontravam.

A jovem artista ficou emocionada e os dois trocaram um abraço. Ora veja: