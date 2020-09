Reprodução Instagram, DR

Sara Carreira é uma filha babada. São várias as vezes que a cantora faz autênticas declarações de amor aos pais.

Esta terça-feira, 8 de setembro, Sara impressionou os seguidores ao publicar uma fotografia onde surge ao lado da mãe, Fernanda Antunes.

Na legenda da fotografia, a cantrora deixou uma mensagem emocionante: "A única que luta comigo e por mim todos os dias! Amo-te ❤️".

Nos comentários, os seguidores desfizeram-se em elogios à relação de cumplicidade que as duas partilham: "O amor dessa Sra. por ti é incondicional e é para toda a vida, ninguém no mundo te ama ou vai amar como ela. Mãe é mãe 👏", "Linda mensagem de reconhecimento 👍", "É a tua melhor amiga tua Mãe nunca dúvides, vocês as duas são lindas 😘", "Que amores 🔥⭐".