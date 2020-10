Foi numa conversa ao lado de Cristina Ferreira que Tony Carreira comentou um pouco mais daquilo que é a sua vida privada.

A apresentadora questionou o artista como lida com a sua vida familiar, tendo namorada (Ângela Rocha) e trabalhando diretamente com a sua ex-mulher, Fernanda Antunes.

"É feita com amor e respeito. A minha ex-mulher é maravilhosa, é uma grande mãe, uma grande empreendedora. E temos 3 elos de ligação", respondeu Tony que, ao lado de Fernanda Antunes, continuam a ser sócios de duas empresas, entre as quais a Regi-Concerto, que gere as carreiras de Tony, e dos filhos Mickael, David e Sara. Recorde-se que o ex-casal separou-se em 2014, depois de quase 30 anos de matrimónio.

