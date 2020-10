Esta quarta-feira, 21 de outubro, marca um dia especial para Sara Carreira. A filha de Tony Carreira celebra o seu 21º aniversário.

Nas redes sociais já fez questão de partilhar alguns pormenores deste dia. Na publicação que fez na sua conta de Instagram, Sara revelou aos fãs como passou as primeiras horas do seu dia de aniversário: rodeada dos seus cães e com alguns aperitivos. Ora veja a galeria abaixo.

Ao que parece a cantora optou por celebrar de forma mais intimista junto daqueles que mais ama. Recorde que, atualmente, são muitos os rumores que apontam para um possível romance entre Sara Carreira a Ivo Lucas, saiba mais pormenores aqui. Terá sido o cantor a sua companhia neste dia especial?

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR