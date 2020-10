Instagram

Diogo Piçarra está de parabéns e a companheira, Mel Jordão, não perdeu a oportunidade de lhe dedicar uma bonita mensagem nas redes sociais.

Mas, em vez de falar em seu nome, a maquilhadora optou por se colocar no lugar da filha de ambos, Penélope, de sete meses e escreveu: “Este é o meu pai: tem uns olhos cor de mel muito bonitos, e que brilham muito quando olham para mim. Tem um cabelo assim meio fraquinho, mas mesmo assim vai todas as semanas ao barbeiro e volta sempre igual. Tem um sorriso que ilumina. Tem o corpo com muitos desenhos, e ao contrário do que já disseram, enche-me de orgulho saber que pintou o corpo com a história que quis. Tem umas mãos fortes que eu sei que me vão guiar pela vida fora. Tem a voz mais bonita que já ouvi e pelo que a minha mãe me disse a voz dele já tocou muitos corações e vidas para além da minha. Tem um coração bondoso, que ensina a amar e a perdoar. E agora tem-me a mim para o resto da vida. Obrigada universo pela oportunidade de ter um pai assim. Parabéns, Amo-te muito ❤️”.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o casal escolheu precisamente este dia para, há um ano, anunciar ao mundo que se preparava para a chegada do primeiro filho em comum. A menina nasceu no início de março, algumas semanas antes do previsto, o que obrigou a cuidados adicionais, e o artista chegou a desabafar nas redes sociais sobre a dificuldade de ver um filho nascer em plena pandemia. LEIA AQUI!